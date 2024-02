Nag-throwback nitong Huwebes si dating Senador Panfilo “Ping” Lacson sa pagiging maingat ni dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III sa paggamit ng pondo ng bayan.

Sa kanyang pinost sa X, dating Twitter, hinangaan ni Lacson ang “conscionable and reaso­nable frugali-ty” ni Aquino pagdating sa paggastos ng pondo ng bayan.

“As President, he borrowed the least and left office with only P5.9-T national debt to settle,” ayon sa dating senador.

Naalala pa ni Lacson na sa mga Cabinet meeting at caucus, palaging bitbit noon ng pangulo ang kanyang luma at may kalakihang calculator.

“I called him Comptroller in Chief in one of our private consultation meetings,” saad ni Lacson.

Si Lacson ay naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery noong December 2013 sa panahon ng administrasyong Aquino.

(Prince Golez)