Kath, Daniel iwasan sa pagpirma ng kontrata

Sa Biyernes ay muling pipirma ng kontrata si Kathryn Bernardo bilang Kapamilya ng ABS-CBN at Star Magic.

Naulat nga namin dito sa Abante at sa online show na ‘Anything Goes’ sa Abante TeleTabloid ang naganap na meeting ni Kath sa mga Kapamilya bosses.

Masayang-masaya ang fans na muli nila itong mapapanood sa Kapamilya platforms at tinawag nga nila itong ‘A Very Good Decision’ hango sa last movie ni Kath na ‘A Very Good Girl’.

Hindi lang si Kath ang Kapamilya na pipirma ng kontrata, may iba pang stars ang muling magre-renew ng contract at isa nga sa mga ito ay si Daniel Padilla.

Pero kung dati ay sabay silang pumipirma, ngayon ay magkahiwalay na ang kanilang contract signing. Sa February 12 naman daw ang contract signing ni Daniel.

So iwasan ang KathNiel sa pagpirma ng kontrata sa Kapamilya, ha!

Samantala, spotted recently sa Siargao Island si Daniel na enjoy na enjoy sa kanyang time sa isla.

Sa katunayan ay viral sa TikTok ang pag-perform niya sa isang bar doon ng kantang ‘Hinahanap-Hanap Kita’ ng bandang Rivermaya.

Inisip tuloy ng ibang netizen na may hugot si DJ sa kanta at baka raw si Kath ang hinahanap-hanap nito.

Well…

(Bxy Almacen)