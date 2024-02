PINAALALAHANAN ni Philippine National Police – Anti-Cybercrime Group (ACG) Director Police Major General Sydney Sultan Hernia ang publiko na mag-ingat sa pagbibigay ng personal na impormasyon sa online gayundin ang pag-click ng mga hindi kilalang link para maiwasang mabiktima ng cyber identity theft.

Ito’y matapos na tumaas ng 12% ang kaso ng cyber identity theft noong 2023 kumpara noong 2022

Sa datos ng ACG, umabot sa 1, 597 kaso ng cyber identity theft ang naitala noong 2023 na mas mataas ng 12.2 porsiyento sa 1,402 na kaso noong 2022.

Sinabi ni Hernia na nangyayari ang cyber identity theft kapag ang sensitibong impormasyon ng isang indibidwal ay kumalat sa pamamagitan ng phishing, online scam, o pag-download ng malicious software.

“PNP-ACG emphasizes the importance of exercising caution in sharing unnecessary personal information online, avoid clicking on suspicious links or downloading attachments from unknown sources, and look for ‘https://’ in the URL when entering sensitive information on websites,” saad ni Hernia.

“Cyber identity theft occurs when individuals unknowingly share sensitive information through methods like phishing, scams, or downloading malicious software,” dagdag nito.

Dahil dito, nakokompromiso aniya ang ATM ng mga biktima at nagkakaroon ng data breach sa mga website at naha-hack ang mga social media account.

Sa loob ng dalawang taon, nasa 20 suspek ang naaresto at kinasuhan ng PNP-ACG habang ang karamihan ay kasaluku­yang iniimbestigahan o inire-refer sa ibang ahensiya.

Ang cyber identity theft ay may katumbas na 12 taong pagkakakulong o pagmumulta ng P200,000 o pataas depende sa bigat ng kaso.

(Edwin Balasa)