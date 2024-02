Kahit nalagasan, UE makikipagsabayan

MABIGAT mang tanggapin ang pagkawala ng key player na si Rey Adrian Remogat mula sa University of the East (UE) Red Warriors, patuloy pa rin ang buhay para sa koponan na inaasahang magstep-up ang ibang mga nalalabing manlalaro upang matulungang makaangat sa 87th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament.

Opisyal nang naging panibagong kaswalidad para sa Recto-based squad ang pagkawala ni Remogat na pormal na tumalon sa katunggaling University of the Philippines (UP) Fighting Maroons nitong Lunes upang samahan ang dating Red Warriors na si center/forward Gani Stevens.

Mangilan-ngilan na rin ang nag-alisan sa puder ng Red Warriors matapos lumipat sina Harvey Pagsanjan sa Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals, Kyle Paranada sa University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers at Clint Escamis na bumalik sa kanyang high school team na Mapua University (MU) Cardinals na kanyang dinala sa Finals ng 99th NCAA.

Ayon sa report, aminado si UE head coach Jack Santiago na malaking kawalan ang kailangang punan sa iniwang pwesto ng last season Mythical Five member na si Remogat pero lalaban umano ang Red Warriors.

(Gerard Arce)