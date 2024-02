Inayawang maka-collab: Aiko tablado sa sikat na artista/vlogger

Ang aga-agang ginulo ni Aiko Melendez ang isip ng mga netizen.

Eh kasi naman, may pasabog siya tungkol sa isang artista, na ang buong akala niya ay close sila, pero mali, maling-mali pala siya.

Heto nga ang chika ni Aiko:

“Nakakaloka kung sino pa ‘yung mga pinakasikat na vlogger ‘yun pa ang napaka-humble, at willing mag-collab.

“Kagaya ni Agassi Ching napakabait nila ng mom niya.

“Samantala itong artista na naka-work ko dati, minessage ko baka pwede mag-collab kami.

“After so many attempts of messages, sumagot na, ‘Sorry po ‘di ako nakikipag-collab po, eh’.

“Taray!!! Understandable naman kung busy siya kasi pareho naman kaming busy and sumubok lang naman ako. Kasi akala ko friends kami since naka-work ko na siya dati.

“Ending barado, tablado ako. Ok lang. Hihi!

“Baka naman busy talaga siya…

“Mas busy pa siya ke Biden!”

Oh, ‘di ba? At siyempre, kanya-kanyang hula ang mga netizen. May nabanggit ng pangalan ni Alex Gonzaga, at sinabi agad ni Aiko na hindi si Alex, dahil magkaibigan talaga sila.

At siyempre, may mga nag-research agad kung sino-sino ang mga nakatrabaho ni Aiko, na nagba-vlog na rin ngayon.

“Ang payo ko sa kanya. Ang kasikatan ng tao all temporary!

“Stay humble… kung ano ang taas nang narating mo, dapat siyang baba ng paa mo na nakatapak sa lupa. Kasi maliit lang ang mundo at bilog ito…,” hirit pa ni Aiko.

Well, kaaliw naman ang ibang artista, na nirekomenda rin ang sarili nila para maka-collab si Aiko.

“Puwede po ba maki-collab sa inyo? Seryoso ito ha!” hirit ni Pokwang.

“Mamang! Diyos ko, ikaw pa ba! Mahal kita! Unang show mo magkasama na tayo! Alam mo ‘yan! At suki mo ako dati sa iyong business. Ikaw pa mamang!” sagot naman ni Aiko.

Bongga!