Hinimok ni Senadora Imee Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Mar-cos Jr. na iabandona na ang pagtutulak ng people’s initiative (PI) na sinimulan ng kanyang mga kaalyado sa Kamara de Representantes.

Sa panayam sa ANC, sinabi ng senadora na hindi niya maintindihan kung bakit kailangang ikonsidera pa ng pangulo ang magkonsulta sa mga legal luminary at constitutional expert kung paano amiyenda-han ang 1987 Constitution.

“I’ve said it time and again, to stand firm and put an end to this PI that they started. Until now, he says that we need to study it and consult legal luminaries,” pahayag ni Sen. Marcos.

Sabi pa ng senadora, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People’s Participa-tion na hindi napipigilan ng Commis-sion on Elections (Comelec) signature driver para sa PI dahil wala rin naman silang ibinigay na anumang deadline para rito.

“‘Wag naman, isantabi na iyan. It’s illegally and unconstitutionally obtained. ‘Wag tayo papayag. So perhaps, he can make a very firm and clearcut stand. Put an end to the PI and let’s do this properly together and there will be no controversy,” sabi ni Marcos.

Noong Martes, sinimulan ng komite ni Marcos ang imbestigasyon sa suhulan, panloloko at iba pang ilegal na aktibidad patungkol sa pag-susulong ng PI.

Sa nasabing pagdinig, idinawit ng mga testigo at ebidensiya si Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kamara na siyang nasa likod diumano ng PI signature drive.

(Dindo Matining)