Donny sobrang thankful kay Belle

Si Ruffa Gutierrez nga ang nagkuwento sa amin na may pa-block screening noong Wednesday sa Estancia si Belle Mariano para sa ‘GG (Good Game)’ movie ni Donny Pangilinan.

Imbitado nga raw ang lahat ng mga taga-‘Can’t Buy Me Love’ sa block screening na ‘yon.

Sabi pa ni Ruffa, I’ll take lots of pictures.”

Pero nang hinihingi na namin kay Ruffa ang pictures, ikinuwento niyang hindi sila umabot ni Venice sa pa-block screening ni Belle.

Sobrang traffic daw kasi.

Anyway, isa ang direktor ng ‘Can’t Buy Me Love’ na si Direk Mae Cruz-Alviar sa mga um-attend sa pa-block screening at pinasalamatan ito ni Donny.

Kuwento naman ng isang tinanong namin, sobrang grateful daw si Donny kay Belle sa ginawang pa-block screening sa kanyang pelikula.

Touched daw talaga si Donny sa effort na ‘yon ni Belle.

Siyempre ang DonBelle fans, sobrang touched din.

Marami nga sa kanila ang nagsabing dapat ganun daw ang mga magka-love team, nagsusuportahan.

Dapat ay tulong-tulong din kahit sa solo projects ng kanilang mga kapareha.

Tama nga naman!

Sabi pa ng iba, “Kaya matatag ang DonBelle love team dahil sa suporta nina Belle at Donny sa isa’t isa!”

Well, so sweet nga naman, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)