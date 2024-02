Umaasa ang Department of Budget and Management na magtutuloy-tuloy ang pagganda ng ekonomiya at kabuhayan ng bansa ngayong 2024 matapos maitala ang 5.6% na GDP growth rate ni-tong 2023.

Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, patunay ito na tuloy tuloy ang pagkamit ng Pilipi-nas ng kasaganaan at pagiging isa sa fastest-growing economy sa Asia Pacific Region.

Nagawa aniyang makabangon ng bansa matapos ang matinding epekto ng pandemya sa kabila ng malaking nagastos ng gobyerno para tugunan ang mga problemang dulot ng COVID-19 gaya ng PUV contracting, mas pinala­kas na cash transfers lalo na sa mga mahihirap na sektor.

“The GDP growth rate of 5.7% for 2023 is proof that we continue to achieve our Agenda for Prosperity: Economic Transformation towards Inclusivity and Sustaina­bility. This solidifies our posi-tion as one of the fastest-growing economies in the Asia Pacific Region,” ani Pangandaman.

Sinabi ng kalihim na malaki rin ang naiambag ng sektor ng agrikultura sa fourth quarter na nakapagtala ng 1.4% na pag­lago, na indikasyon ng progreso sa agrikultura at pagtiyak ng food security.

(Aileen Taliping)