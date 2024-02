Dating angas ilalabas ni Shola Alvarez

OPTIMISTIKO ang Galeries Tower Highrisers sa panibagong season ng Premier Volleyball League (PVL) na huhugot ng lakas kay dating collegiate Most Valuable Player Shola Alvarez simula Pebrero 20 sa Smart Araneta Coliseum.

Isa ang ang dating National Collegiate Athletic Association (NCAA) MVP mula Jose Rizal University (JRU) Lady Bombers sa mga huling manlalaro ng nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers na pumirma ng kontrata sa batang koponan.

Inaasahang ilalabas ng 28-anyos na spiker ang itinatagong husay ng mga hambalos sa pagsama sa mga batang manlalaro na kalalahok lamang sa nagdaang second All-Filipino Conference, kung saan isang laro lamang ang napanalunan para tumapos ng 1-11 kartada laban sa nabuwag na rin na Gerflor Defenders.

“Kaya naman pala. Kailangan lang talaga ng konting push ng bawat isa, lalo na sa sarili,” wika ni Alvarez sa isang report. “Tiyaga at sipag, disiplina. ‘Yan lang kailangan para makuha namin ‘yung gusto namin.”

Hindi naging mahirap para kay Alvarez ang paglipat sa Highrisers dahil kasama nito ang mga dating JRU Lady Bombers na sina Anne Esguerra at Andrea Marzan.

“Actually, pagpasok ko dito, na-feel ko ‘yung vibes na nasa college ulit ako. ‘Yun ang gusto kong mangyari,” saad ni Alvarez, na nakilala sa Cargo Movers bilang isa sa mga mahuhusay na service specialist. “Mahirap talaga training, pukpukan talaga,”

Kakaharapin ng 5-foot-5 spiker ang panibagong landas sa Highrisers na susubukang maibalik ang dating ningning ng laro sa paggabay ni head coach Lerma Giron, habang makakasama ang mga bagong pirma na sina opposite hitter France Ronquillo galing ng Chery Tiggo Crossovers, National University Lady Bulldogs setter Renee Mabilangan at comebacking liber Alyssa Eroa.

“Gusto kong ipakita ‘yung dating Shola na meron, ‘yung sinabi ni coach Lerma na playing time, mabibigay sa ‘kin,” sabik na pahayag ni Alvarez sa panibagong pagkakataon.

“Maraming mga nag-tryout, mga dinaanang pangalan. Gusto ko talaga may pasa at may offense, siya iyun,” wika ni Giron patungkol kay Alvarez. “’Yung iba kasi palo lang, offense lang. Eto talaga pinaka-kailangan sa outside hitter.”

Makakasama rin ni Alvarez bukod kina Esguerra, Marzan, Ronquillo, Mabilangan at Eroa sina Fen Emnas, Roma Joy Doromal, Carlota Hernandez, Ysa Jimenez, Audrey Paran, Julia Angeles at Dimdim Pacres. (Gerard Arce)