Coach Yong team didribol sa NBTC

MAGBUBUKAS ngayong Marso 2024 ang NBTC kung saan lalahok ang Coach Yong Basketball Club.

Isa ang NBTC sa mga inaabangang liga ng mga batang manlalaro edad 19-pababa para mahubog patungong college basketball kung saan doon talaga malalaman ang future nila sa PBA, D-League, PSL at MPBL.

Hindi na ito larong pambata kaya isa si coach Yong Catequista sa masasabi nating humuhubog ng mga kabataan patungo sa tunay na pangarap na makalaro sa kolehiyo at magkaroon ng libreng pag-aaral.

Alam naman ng lahat na importante pa rin ang edukasyon sa buhay ng mga kabataan.

Si coach Yong ay dati ring manlalaro ng basketball at hanggang ngayon ay naglalaro pa rin siya sa Sinag Pilipinas 40, coach din siya sa PBA D-League, Filbasket, PSL 21-under at MPBL Juniors.

Kaya sigurado ako na maraming matutunan ang mga bata na sumasali sa kanyang basketball camp, nagpapasalamat si coach Yong Catequista kay coach Eric Altamirano sa pag-imbita sa kanyang team para makalahok dito.

Aabangan natin ang mga bagong sibol na manlalaro ng CYB na sina Xerxes Miagar, Adrian Seria, Gab Castro at ang Fil-Am na si Earl Santos.

Nagpapasalamat ang KEANZEL Basketball team sa pagsuporta ng Dexter Pizza na marami nang branches sa buong Pilipinas.

Mayroon na rin silang rice toppings, pwede po ninyo makita sa kanilang Facebook page ang mga location nila.

Salamat din sa lahat ng tumulong sa ‘Mark All You Can Cares’ a nakakatulong sa mga street children na aming binibigyan simula pa sa pandemic.

Sana pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagtulong.