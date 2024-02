CLRAA Lawn Tennis! Mag-utol na Legaspi, Castro hahambalos

SWAK na sa lawn tennis competition ang tatlong mag-aaral mula sa Special Education Center for the Gifted (SPED-G) Kalayaan sa gaganaping Central Luzon Regional Athletics Association (CLRAA) Sports Meet sa Tarlac matapos mag-uwi ng mga medalya sa katatapos lamang na Olongapo City Sports Meet na ginanap sa SM Central Olongapo.

Nagkwalipika ang magkapatid na Justine Denise at Francis Deinmel Legaspi, pati na rin si Jaynelle Dania Mae V. Castro, sa gaganaping regional sports meet sa darating na buwan ng Abril.

Nakamit ng grade 4 student na si Justine Denise ang pilak na medalya sa Girls Elementary Division, samantalang ang kanyang kaklase na si Jaynelle ay nakapag-uwi ng tansong medalya.

Hahambalos din pa-CLRAA ang grade 5 na si Francis matapos makopo ang tansong medalya sa Boys Elementary Division.

Tuwang-tuwa naman ang punong-guro ng SPED-G Kalayaan na si Dr. Don C. Bayla, pati na rin ang kanilang sports coordinator na si Mr. Ernie Merto at sina Ms. Kathryn Hilado (school coach) at Mr. Richard Cunanan (personal coach ng tatlo) sa pagkapanalo ng mga batang player.

Matatandaang si Justine sa edad na walo ang isa sa pinakabatang lumahok sa CLRAA Sports Meet na ginanap sa lalawigan ng Bulacan noong nakaraang taon.

(Abante Sports)