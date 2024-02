Bus sililaban: Driver, Mga pasahero ‘Di ginalaw

SINUNOG ng apat na hindi pa nakikilalang mga lalaki ang isang isang mini bus habang bumibiyahe ito sa bayan ng Catanauan, Bondoc Peninsula area sa Quezon noong Miyerkoles

Ayon sa report ng Catanauan police, ang sinunog na modernized public utility vehicle (PUV) ay pag-aari ng Gumaca Transport Service Cooperative.

Batay sa imbestigasyon, minamaneho ng driver na si Carl Bayer Villanueva, 36-anyos at taga-Gumaca, Quezon, ang bus patungo sa Catanauan nang parahin ito ng apat na lalaki na pawang mga naka-bonnet sa highway na sakop ng Barangay Dahican bandang alas-7:30 nang gabi.

Sa pag-aakalang mga pasahero, pinasakay ito ng driver pero nang nasa loob na ay naglabas ang mga ito ng mga baril at pinatigil ang sasakyan.

Pagkatapos tiyakin ng isa sa mga ito na hindi sila holdaper, inutusan nila ang driver, konduktor at tatlong nalalabing pasahero na bumaba at tumalikod sa sasakyan.

Sinindihan ng mga suspek ang isang gasera at isinaboy ito sa bus na nagpaliyab dito. Tumakas ang mga suspek nang masunog na ang bus.

Inakusahan naman ng may-ari ng sasakyan ang ilang grupo ng mga colorum operator at driver bilang responsable sa insidente.

Aniya, matagal at ilang beses na silang tinatakot at pinagbabantaan ng mga ito mula nang sumama sila sa franchise consolidation at PUV modernization program ng pamahalaan.

Patuloy na iniimbestigahan ng mga awtoridad ang insidente.

(Ronilo Dagos)