Boston Celtics patok sa mga mamumusta

MAGPAPANG-ABOT ang matagal nang mahigpit na magkaribal na Boston Celtics at Los Angeles Lakers ngayong araw ng Biyernes (Huwebes ng gabi sa Amerika) sa 2023-2024 NBA regular season game.

Liyamado sa pustahan ang Celtics kontra dadayong Lakers pero siguradong magandang laban ang mapapanood ng NBA fans at mga sugarol.

Mega-outstanding favorite ang Celtics, may odds silang 1.17 laban sa 5.40 ng ‘Purple & Gold’ na ipinagmamalaki ang kanilang pambatong si four-time champion LeBron James.

Solo sa tuktok ng Eastern Conference division ang Celtics tangan ang 37-11 record, pakay nilang sikwatin ang three-game winning streak.

Nasa pang-siyam naman ang Lakers sa Western Conference hawak ang 24-25 karta, nais naman nilang tuldukan ang two-game skid para mapalakas ang asam na makapasok sa ‘magic 8’ sa playoffs.

Malaki ang plus ng Lakers para dumikit ang dibidendo.

Plus 10.5 ang Lakers at magiging 1.95 ang kanilang odds kontra sa 1.90 ng Celtics na paniguradong huhugot ng lakas kina Jayson Tatum, Jalen Brown at Kristaps Porzingis.

Samantala, kahit nasa panglima sa Eastern Conference ang Philadelphia 76ers ay dehado pa rin sila kontra Utah Jazz.

Dahilan ay wala sa lineup si reigning NBA Most Valuable Player (MVP) Joel Embiid at balwarte pa ng Jazz ang venue ng laban.

May 1.56 na odds ang Utah laban sa 2.50 ng Sixers.

Ang iba pang maaaring pustahan ng mga NBA bettor ay ang New York Knicks (1.65) kontra Indiana Pacers (2.32). (Elech Dawa)