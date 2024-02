Bennie Boatwright, San Miguel tatapatan enerhiya ng Magnolia

Finals Game 1 Biyernes:

(Mall of Asia Arena)

7:30pm – SMB vs Magnolia

KASADO ang bakbakan ng sister teams Magnolia at San Miguel Beer sa best-of-seven Finals ng PBA Commissioner’s Cup Game 1 ngayong Biyernes sa MOA Arena.

Top seed ang Hotshots ni coach Chito Victolero, No. 2 ang Beermen ni coach Jorge Gallent. Pero tapon na sa bintana ang mga nangyari sa eliminations hanggang semis.

Mas nakapahinga lang ang SMB dahil winalis nila sa tatlong laro sa semis ang defending champion Ginebra, huli noong Linggo.

Dumaan sa apat na laro ang Magnolia bago pinatalsik ang Phoenix nitong Miyerkoles.

Pagkatapos ng press conference sa Richmonde Hotel sa Eastwood nitong Huwebes, diretso sa praktis ang Hotshots.

Depensa at opensa ang suma-total ng serye.

Best defensive team sa conference ang Magnolia, namimigay ng average na 88 points lang sa mga nakatapat.

Pinakamaangas ang opensa ng Beermen, nagsasalansan ng 107 bawat laro.

Gang defense sa Magnolia sina Calvin Abueva, Rafi Reavis, Ian Sangalang, James Laput, Rome dela Rosa. Sina Tyler Bey, Mark Barroca, Jio Jalalon at Paul Lee ang pinanggagalingan ng atake.

Tinawag ni Gallent na ‘Death Fifteen’ ang kanyang lineup dahil kahit sino’ng bunutin, anumang minuto, ay pwedeng pumutok.

Hindi lang ang tandem nina June Mar Fajardo at Bennie Boatwright, nakaabang pa sina CJ Perez, Jericho Cruz, Don Trollano, Chris Ross, Marcio Lassiter, Jeron Teng. Lalo si Terrence Romeo kapag nakabalik na mula injury.

“Sa PBA pinakamadaming finals ang San Miguel, kung ‘di ako nagkakamali 44 appearances, ang Magnolia 32,” bungad ni commissioner Willie Marcial. “Championships ng Magnolia 14 – isang grand slam. Ang San Miguel 28 championships at isang grand slam din.”

Ayaw pangunahan ni Gallent ang series.

“I have no predictions. We’ll just play hard and see if we can get that four wins,” aniya. “As a coach and looking at Magnolia, we just have to match their energy. Their guards are full of energy, I’m sure my guards will also match their energy and we’ll be okay. Bennie is Bennie, he’s a good import.”

(Vladi Eduarte)