Bagong Pilipinas, bagong pag-asa

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong Linggo, dumalo ako sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos.

Halos kalahating milyong katao ang nakilahok sa rally para pakinggan ang talumpati ng Pangulo sa bagong pamamaraan ng pamamahala na ikabubuti ng mga Pilipino.

Binanggit niya sa talumpati na ang Bagong Pilipinas ay hindi isang political game plan para pakinabangan ng iilan lamang, kundi isang master plan para sa tunay na pagbabago tungo sa kabutihan ng nakararaming mamamayan.

Ang pagbabago ay magsisimula mismo sa pamahalaan kaya’t inatasan ng Pangulo ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na tuparin ang kanilang mandato sa maayos na pagsisilbi sa taumbayan. Aalisin ang mabagal na serbisyo, palitan ang red tape ng red carpet, matatapos ang proyekto sa takdang deadline at higit sa lahat, hindi mangingibabaw ang korapsyon sa Bagong Pilipinas.

Napakasayang maging bahagi ng Bagong Pilipinas kaya’t ang inyong lingkod, pati na ang iba pa nating kasamahan sa Mababang Kapulungan ng Kongreso, ay lubos na sumusuporta sa vision ng ating Pangulo sa pag-unlad ng bansa.

Naging abala rin ang inyong lingkod sa pagtulong kay Speaker Martin Romualdez sa paglutas ng ilang problema sa sektor ng transportasyon. Kamakailan ay kinausap namin ang local manufacturers ng modern jeepneys.

Idinaos ang pagpupulong, matapos marinig ang karaingan ng mga jeepney drivers sa Public Utility Vehicles Modernization Program (PUVMP), partikular na ang mahal na presyo ng modern jeepneys.

Nakipag-usap kami kina Elmer Francisco ng eFrancisco Motor Corporation at Ed Sarao ng Sarao Motors tungkol sa mga potensiyal na hakbang upang malunasan ang ilang problema sa PUV modernization.

Suportado natin ang mga local manufacturers upang magkaroon ng alternatibo at murang pamalit sa mga lumang jeepney. Kung tatangkilikin ang gawang atin, makakapagbigay ito ng karagdagang trabaho sa masisipag nating manggagawa.

Hindi natin binabalewala ang kahalagahan ng foreign investments ngunit marapat lang na bigyang prayoridad ang mga maaasahan, matibay, ligtas at hindi kamahalang PUV na gawang ‘Pinas.

Kung inyong matatandaan, lumapit ang mga lider ng transport groups sa liderato ng House of Representatives tungkol sa kanilang hinaing. Agad namang kinausap ni Speaker Romualdez si Pangulong Marcos at pumayag na palawigin pa ng tatlong buwan ang deadline sa consolidation.

Sa nasabing pulong, ating napag-alaman na nakipag-ugnayan na ang Francisco Motors hinggil sa posibleng investment mula sa Maharlika Investment Corp. (MIC) upang mapabilis ang implementasyon ng PUV modernization program.

Nagkaroon na sila ng inisyal na konsultasyon kay MIC Chief Executive Officer Joel Consing hinggil sa posibleng $200 milyon o katumbas ng P11 bilyong puhunan mula sa Maharlika Investment Fund para sa PUVMP.

Sa sektor ng edukasyon, tuloy-tuloy naman ang inisyatiba ng Ako Bicol Party-list para mabigyan ng dekalidad na edukasyon mga kabataan.

Umaabot sa 86 student-beneficiaries ang nabigyan ng P25,000 cash assistance ng Ako Bicol Party-list at Commission on Higher Education (CHED) sa ilalim ng programang Student Monetary Assistance For Recovery and Transition o SMART noong Enero 16, 2023 sa SM City Legazpi, Legazpi City, Albay. Ang mga benepisyaryo ay nanggaling sa iba’t-ibang paaralan at munisipalidad sa lalawigan ng Albay.

Ang programa ay tulong sa mga mag-aaral upang magkaroon sila ng pandagdag sa kanilang matrikula o iba pa nilang gastusin sa pag-aaral.

Pinangunahan nina Dr. Jean E. Cardino – Chief Administrative Officer ROV at Ako Bicol Congressman Jil Bongalon ang aktibidad. Naisakatuparan ang programang ito dahil sa inisyatiba ng inyong lingkod at ni Cong. Bongalon.

Sa susunod na linggo, marami pa tayong ibabalitang magagandang kaganapan hindi lang sa Bicol Region kundi sa iba pang panig ng ating bansa. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!