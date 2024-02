‘Aghon’ unang bagyo sa ‘Pinas

INIHAYAG ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) na posibleng maranasan ng bansa ang unang bagyo ngayong Pebrero at tatawagin itong ‘Aghon.’

Ito’y kung tuluyang makapasok sa bansa at mabuo sa pagiging bagyo ang isang low pressure area (LPA) na namataan sa paligid ng General Santos City sa Mindanao.

Ayon kay Pagasa weather specialist Benison Estareja, namataan ang LPA sa layong 195 kilometro sa hilagang kanluran ng General Santos City.

“However, the LPA has a very slim chance of intensifying into a tropical depression and entering PAR in the coming days,” paliwanag ni Estareja.

Samantala, magdudulot naman ng pag-ulan ang buntot nito sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas sa loob ng susunod na 24 na oras.