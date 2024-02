Added Haha may ibubuga

LIYAMADO sa mga karera tipster sa programa ng karera ang kabayong si Added Haha pagsalang nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee John Alvin Guce, makakalaban ni Added Haha ang anim na tigasing kabayo na kasali sa nasabing event.

Nakalaan ang added prize na P22,000 para sa winning horse owner, ang ibang kasali ay sina Summerlin, Tanging Ikaw, Unconditional Love, Golden Jaraywa, Moment Like This at Road Safety.

May distansyang 1,200 metro ang event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Ayon sa mga karerista, posibleng maging hadlang kay Added Haha sa asam nitong panalo ay ang kalahok na sina Road Safety at Golden Jaraywa.

Hahamigin ng breeder ng mananalong kabayo ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Pakakawalan ang nasabing karera sa unang race sa alas-5 ng hapon, simula rin ito ng Pick-5 betting.

Samantala, walong races ang inihain ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes kaya naman tiyak na masaya ang mga karerista sa kanilang paglilibang.

(Elech Dawa)