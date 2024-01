Xian dedma sa mga isyu nila ni Kim

Nakakaloka rin ang mga isyu sa mag-ex na sina Xian Lim at Kim Chiu!

Kung ano-ano ang pinalalabas ng mga mahilig sumawsaw sa mga isyu, intriga sa ex-couple.

May mga nagsasabi rin na kung gaano raw ka-busy, kaingay ngayon si Kim ay parang ang tahimik naman ni Xian.

Si Kim kasi, ang daming ganap. Busy rin sa promotions ng ‘Linlang’ teleserye nila ni Paulo Avelino.

Pero ano nga ba ang ginawa ni Xian ngayon?

Isang malapit sa ex ni Kim ang inusisa namin.

Sey nito, “Marami namang ganap si Xi. For now personal things gawa niya and preparation for his second directorial movie.”

May mga personal na ganap nga raw si Xian, pero aminado ang taong tinanong namin na dedma lang ang aktor sa mga isyu, intriga lalo na sa kanila ni Kim.

Wala raw dapat asahan na magsasalita pa si Xian sa breakup nila ni Kim.

Mas gusto raw ng aktor na mag-focus sa paghahanda sa second movie na ididirek nito.

Katatapos din lang daw ni Xian ng pelikulang co-produced ng Viva Films, GMA Pictures kung saan leading ladies nina sina Sanya Lopez, Coleen Garcia.

“Friend kilala mo naman si Xi, mas gusto niyang mag-focus sa trabaho. Dedma na ‘yan sa mga intriga.

“Mas gusto ni Xi ‘yung mga positive na bagay. Negative energy lang kasi if mag-dwell pa siya sa mga isyu,” pahayag pa ng taong tinanong namin.

Samantala, ayaw pang magbigay ng detalye ng source namin tungkol sa second movie na hahawakan ni Xian bilang direktor, pero sinabing excited ang aktor tungkol doon.

Samantala, patuloy na napapanood sa GMA-7 primetime ang ‘Love. Die. Repeat.’ teleserye nina Xian at Jennylyn Mercado.

Bongga! (Jun Lalin)