Vic, Pauleen sobrang simple selebrasyon ng 8th wedding anniversary 

Talagang mapapabilib ka at mapapa-wow sa mag-asawang Vic Sotto at Pauleen Luna, ha!

Sa yaman nila, aba, sobrang nakakagulat dahil simple lang sila.

Marami nga ang bumilib sa simple na selebrasyon nila ng kanilang 8th wedding anniversary.

Ibinahagi nga ni Pauleen sa kangang Instagram story kung paano nila ipinagdiwang ng mister ang kanilang 8th wedding anniversary.

Tsika nga ni Pauleen, bumili lang sila ng lechon manok for lunch at shabu-shabu naman ang food nila for dinner.

“Today we celebrated over lechon manok for lunch and shabu shabu for dinner. Definitely a simple but very meaningful celebration for our little family. Thank you Lord for the gift of marriage,” sey ng misis ni Bossing Vic.

May mga malalapit kina Bossing Vic at Pauleen na nakatsikahan namin na nagsabing bilib sila at simple nga lang ang mag-asawa.

Kahit mayaman talaga, hindi magarbo sina Bossing Vic at Pauleen.

Nice! (Jun Lalin)