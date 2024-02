Tinanggal ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang value added tax (VAT) na pinapataw sa 21 gamot na panlaban sa sakit o karamdaman.

Exempted na sa pagbabayad ng 12 percent value-added tax (VAT) ang mga gamot laban sa kanser, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness at tuberculosis.

Inisyu ni BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. nitong Miyerkoles ang Revenue Memorandum Circular No. 17-2024 para maging exempted sa VAT ang 21 gamot na pangontra sa iba’t ibang sakit.

Nilabas ng BIR ang circular matapos lumiham ang Food and Drug Administration (FDA) sa Department of Health (DOH) at inendorso ang update sa listahan ng VAT-Exempt Products sa ilalim ng Republic Act No. 10963 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) law at RA 11534 o ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act (CREATE).

“Updating the list of VAT-exempt medicines is part of Taxpayer Service. We will update taxpayers as soon as possible of exemptions given to them by existing laws,” saad ni Lumagui.

“Ito pong 21 na gamot na tinanggalan ng VAT ay simula pa lamang ng mga serbisyong ¬aming ibibigay nga¬yong 2024,” dagdag ng BIR chief.