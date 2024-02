Tinanggihan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang kahilingan ng isang business group na magtalaga ng isang traffic czar upang matutukan ang problema ng matinding trapik sa Metro Manila.

Sinabi ni MMDA general manager Procopio Lipana na hindi na kaila¬ngang magtalaga ng traffic czar, dahil patuloy naman ang mga proyekto ng gobyerno upang maibsan ang bigat ng trapik.

“Ang pangunahing problema ‘yung ating infrastructure sapagkat talagang may kakula¬ngan tayo sa road network kung ihahambing sa dami ng sasakyan,” wika ni Lipana.

“Massive naman ang infrastructure project ng gobyerno. Nandiyan ang Skyway, subway, rail system. ‘Yung MRT-7 malapit nang matapos… With those projects ‘pag natapos ay malaking ginhawa niyan sa mga manana-kay,” paliwanag pa niya.

Noong Lunes, idineklara ng Management Association of the Philippines (MAP) na may umiiral na traffic crisis sa Metro Manila matapos manguna sa survey ng pinakamalalang trapik sa buong mundo noong 2023.

Binanggit ng MAP na dapat kilalanin ng gobyerno na ang krisis sa trapik ay bunga ng kawalan ng traffic management at isang traffic czar ang dapat italaga ng Pangulo upang tutukan ang problemang ito.