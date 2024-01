Steph Curry sakalam sa three-point teritory

NAGPAULAN si Stephen Curry ng walong 3s tungo sa 37 points, umayuda si Jonathan Kuminga 26, at hiniya ng Golden State Warriors ang dumayong si Joel Embiid at Philadelphia 76ers 119-107 Martes ng gabi.

May 23 points, 5 rebounds, 4 assists pa si Andrew Wiggins sa Golden State na namigay ng 32 dimes. Tumapos si Draymond Green ng 9 points, 6 boards at 6 assists. Namigay din ng 7 feeds si Dario Saric.

“Draymond really changed things with his return because he connects those guys at both ends of the floor, just his communication defensively and the way he helps get us organized offensively,” ani coach Steve Kerr.

Mula sa floor ay 12 of 17 si Curry, may sahog pang 8 rebounds at 7 assists sa pangatlongsunod na laro na may anim o higit pang tres.

Dalawang sunod mula long range ang pinakawalan ni Curry sa third quarter tungo sa 15 points sa period nang umagwat ang Warriors 69-57.

Pinangunahan ng 26 points, 10 rebounds ni Tobias Harris ang 76ers, may 19 markers si Furkan Korkmaz off the bench. Naka-14 points lang mula 5 of 18 shootng si Embiid.

Pipilay-pilay na pumasok ng locker room si Embiid 4 minutes pa sa laro matapos madaganan ni Kuminga ang kanyang kaliwang paa. Hindi na bumalik ang reigning MVP.

(Vladi Eduarte)