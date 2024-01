Rayver Cruz winarak puso ni Julie Anne San Jose

Nag-trending ang kahusayan sa pag-arte ni Rayver Cruz.

Totoo nga ang sinabi ni Direk Laurice Guillen na ‘hinubaran’ talaga niya si Rayver, na ang dating nakasanayan nito ay binura, at nagbagong bihis sa acting.

Kaya naman sa bawat eksena niya sa ‘Asawa Ng Asawa Ko’, lalo na sa mga moment na umiiyak, talagang sumasabay ang mga manonood sa pag-iyak niya.

Sa eksena nga na nami-miss niya ang asawa na si Jasmine Curtis Smith, na lumuluha siya, talagang nakiiyak din ang mga manonood sa kanya.

“Omg napaiyak mo talaga ako sa part na ito. Grabe ka lodi, ang galing mo. Hindi kami sanay na malungkot ka, kaya naiyak talaga kami.”

“Sobrang nakakaiyak umarte si Rayver. Ang husay niya.”

“Grabe ka Rayver, masyado ka nang nagpapaiyak, ha! Ang husay mo.”

“Grabe ‘yung araw-araw ginagalingan ni Rayver ang pag-arte.”

Pero siyempre, sa kanilang lahat, ang dyowa niyang si Julie Anne San Jose ang masayang-masaya talaga. Pero at the same time, warak ang puso dahil sa kahusayan o nadala siya sa pag-arte ng future husband niya, ha!

“Nakakawarak naman ng puso @rayvercruz. Ang husay! Bawat eksena alam kong pinaghirapan mo. So proud of you love!

“I love you!” sabi pa ni Julie Anne.

Anyway, ang daming humihiling na ilipat ng timeslot ang ‘Asawa Ng Asawa Ko’ dahil masyado raw silang napupuyat. Wish nila na isunod agad ito sa ‘Black Rider’, ha!

Sa ngayon kasi ay pinalalabas tuwing 9:35 pm ang serye nina Rayver, Jasmine, kaya marami ang umaapela na gawin itong 8:50pm, o ipalit sa timeslot ng ‘Love. Die. Repeat.’ na bida naman sina Jennylyn Mercado at Xian Lim.

Bongga!

(Dondon Sermino)