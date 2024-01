`PorDee’ tandem sakalam sa Pinas!

Reunited ang close friends na sina Miss Universe Philippines Michelle Dee at Miss Universe 2023 1st runner-up Anntonia Porsild ng Thailand na tinawag na “PorDee” tandem!

Dumating si Porsild sa Pilipinas para sa kanyang duties bilang Miss Universe Thailand at runner-up ni Sheynnis Palacios ng Nicaragua.

Sinalubong mismo ni Dee si Porsild kung saan nakaabang din ang fans dala-dala ang kanilang regalo at banners!

Nagsimula ang friendship ng dalawa noong Miss Universe 2023 pageant.

“I don’t think there’s any secret to great chemistry, Anntonia and I when we first talked, there was a lot in common… it just came naturally,” ayon kay Michelle.

“The most important thing is that we were both very true to who we are and that’s how we connected,” para naman kay Anntonia.

(Natalia Antonio)