MULING siniguro ng Philippine National Police (PNP) ang publiko na walang namumuong kudeta laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

“Kausap ko ang ating Chief PNP (Gen. Benjamin Acorda Jr.) kanina habang siya ay nasa meeting at sinabi niya na there is no destabilization plot, there is no coup d’état. ‘Yun ang sagot ng ating Chief PNP.

Let us be cautious sa mga naririnig natin na mga bali-balita but on the part of the PNP wala tayong namomonitor na any destabilization plot or coup d’état,” saad ni PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo sa press briefing kahapon sa Camp Crame.

Dagdag ni Fajardo, patuloy na naka-focus ang PNP sa kanilang mandato na panatilihin ang peace and order at protektahan ang mamamayang Pilipino.

“The PNP remains focus sa ating mandato at kung ano man yung mga naririnig natin balita at mga political issues ay hindi nito maapektuhan ang PNP.

Lagi pong sinasabi ng ating Chief PNP sa mga regional director na iremind ang ating mga miyembro na huwag tayong makinig sa mga nababalitaan natin na political noise,” ani Fajardo.

“Alam natin yung ating mandato at mananatili tayo pagtupad ng ating tungkulin at kasama na diyan ‘yung pag uphold at pagrespeto sa rule of law,” dagdag nito.

Nag-ugat ang komento ni Fajardo matapos magbabala si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Marcos na posibleng sapitin din ng huli ang nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na pinatalsik ng taumbayan noong 1986.

Sinabi ito ni Duterte sa ginanap na rally sa kanyang bayan sa Davao City nitong Linggo laban sa Charter Change.

Sinabihan pa ni Duterte si Marcos na isang drug addict president at mayroon umano siyang pruweba na nasa drug watchlist ito ng the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) noong siya ay alkalde pa lang ng Davao City.

Samantala, itinanggi naman ng PDEA at PNP ang sinabi ng dating Pangulo at iginiit na wala sa kanilang listahan ang pangalan ni PBBM.

(Edwin Balasa)