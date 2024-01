MULING nanaig ang galing ng Pilipino sa World of Coffee Dubai.

Itinanghal na UAE National Barista Champion 2024 ang Filipina professional barista at Dubai business owner na si Michaela Anne Ruazol ng Typica Cafe sa World of Coffee Dubai 2024 na ginanap noong Enero 21-23 sa Dubai World Trade Center, ayon sa ulat ng The Filipino Times.

Dinaig ni Ruazol sina Kemal Risyad ng Archers Coffee (second place) at Nooran Al Bannay ng Coffee Architecture (third place) sa tagisan ng magagaling na barista sa paggawa ng mga espesyal na inumin.

Isang international team ng mga hurado ang humusga sa mga kalahok base sa kalidad ng kanilang ginawang inumin, presentation technique, creativity at technical proficiency.

Nakuhang muli ni Ruazol ang titulo na nasungkit na niya noong 2018 at 2021.

Naghahanda na ngayon si Ruazol para i-represent naman ang bansa sa World Barista Championship sa South Korea sa Mayo 1 hanggang Mayo 4.

(Issa Santiago)