Pia Wurtzbach, Heart Evangelista pilit pinag-aaway

Bongga ni Pia Wurtzbach!

Aba, hindi lang ang universe ang na-conquer niya, pati ba naman ang mundo ng mga libro, nasungkit niya ang number one.

Yes, pinost nga ni Pia sa Instagram story ang tagumpay ng unang libro niya, ang ‘Queen of the Universe’ na ang presyo ay P895.00.

Imagine, nag-number one sa National Book Store ang libro niya.

“Queen of the Universe is still the top seller in fiction for international publications!” sabi ni Pia.

Kinabog nga ni Pia ang mga librong ‘Fourth Wing’, ‘Babel’, ‘Self-Love for Small-Town Girls’, ‘Others Were Emeralds Special Edition’, at marami pang iba.

Anyway, may mga wish ang mga fan ni Pia, na huwag silang pag-awayin ni Heart Evangelista. Naloloka nga sila sa sunod-sunod na bira kay Pia ng mga tagahanga raw ni Heart.

Kaya payo nila kay Pia…

“Keep on walking and leave the nega behind. God bless the queen.”

“Huwag sanang mag-away ang mga fans. Both of them are amazing. Let’s be proud of them both.”

“Go for women empowerment. They are both genuine and best influencer from the Philippines.”

“Ang daming nagkalat ng trolls. Nakakahiya ang mga fan ni Heart, grabe birahin si Pia.”

“Go lang Pia, huwag mo silang pansinin.”

Well…

(Dondon Sermino)