PHA mission: Healthy Puso sa Lahat ng Pinoy!

Walang pinipiling edad ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Ayon sa datos, cardiovascular disease ang pangunahing health problem ng bansa at dahilan nang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga namamatay sa Pilipinas at sa buong mundo. Isa din sa rason ang kakulangan ng mga heart expert kung bakit mataas ang mortality rate sa CVD.

Ayon sa World Health Organization (WHO), tinatayang nasa 17.9 million katao ang namatay sa CVD noong 2019, na 32% of all global deaths kungsaan 85% ay dahil sa heart attack and stroke.

Kaya naman napapanahon ang 2- day conference ng Philippine Heart Association (PHA), isang organisasyon na binubuo ng mga heart health expert, kasama ang mga non-cardiologists sa bansa na naglalayong talakayin ang mga pinaka-latest development at breakthrough sa CVD management.

Sa kasalukuyan, nasa mahigit 2,313 lang ang mga heart health doctor na kasapi ng PHA kung saan karamihan ay nakabase sa Metro Manila at ilan sa Luzon Visayas at Mindanao.

Bahagi ng kanilang mandato na tumulong sa cardiovascular research, teaching at practice. At para mapunan ang kakulangan nga doktor sa puso, hinimok ngayon ang mga non- cardio doctors kasama mga nurses at general physicians na mas palawigin at palalimin ang kaalaman sa CVD care at treatment.

Sa idinaos na PHA Midyear Convention 2024 sa Clark, Pampanga kamakailan, na may temang ‘Cardiology for ALL’, nasa 411 delegado ang dumalo sa convention na lagpas sa target goal na 400. Super informative ang takbo ng talakayan at workshop sa event.

“For three years, we haven’t had our midyear convention and the last one was in Cebu, that was pre-COVID. We are excited that this year we are doing it face-to-face, we are back to normal and we are co-organizing it with one of the most active chapters of the society, the PHA Central Luzon under the leadership of Dr. Rayzen Canono-Lim.” pahayag pa ni PHA president Dr. Ronald Cuyco.

Malinaw ang layunin ng pagtitipon na mabawasan ang bilang ng mga namamatay na Filipino dahil sa sakit sa puso. Maagapan at magawa ang mga paunang lunas lalo na sa panahon ng emergency sa mga ospital lalo sa mga walang cardiovascular department. Kailangang may sapat na kaalaman kahit ang mga non- cardio physicians, nurses, primary care doctors, medical frontliners sa tamang CVD management.

“Recognition of Valvular Heart Disease (VHD) is a skill that primary care physicians or primary care providers (who are based in hospitals which do not have cardiologists and cardiovascular department) should acquire. Once knowledgeable, they could give emergency care to VHD patients, and refer them to cardiologist- echocardiographer or a tertiary hospital for proper care,” dagdag na paliwanag ni Dr. Cuyco.

Marami sa kaso ng CVD ay acquired o namamana sa magulang at kung may sapat na kaalaman din ang pamilya sa pag-iingat, tamang nutrisyon at healthy lifestyle mas malaki ang tsansa na makontrol ang sakit sa puso.

Hinikayat din ng grupo ang kanilang member doctors na mas palakasin ang medical healthy community at piliing serbisyuhan ang kanilang mga kababayan, sa halip na mag- abroad agad na dahilan kung bakit may kakulangan ng mga doktor lalo na sa malalayong probinsya.

Malinaw sa talakayan na preventable ang cardiovascular disease kung susundin ang mga bawal gaya ng pag-iwas sa stress at alcohol abuse. Mahalaga ang early detection kasama ang counselling, proper medication at healthy lifestyle para maiwasan ang sakit na maaring humantong sa stroke o atake.

Sana lang ay tuluyang ma-push ng PHA ang kanilang misyon na tulungang maging equipped ang ating mga ospital pribado man o sa gobyerno partikular ang mga medical frontliners sa latest technology sa tamang pagtugon lalo sa emergency cases ng CVD dahil mas maraming buhay na maisasalba kapag alam ang tamang treatment at pamamaraan sa tamang pag-handle ng mga pasyenteng may sakit sa puso.