Dumating na sa Pilipinas nitong Miyerkoles si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang dalawang araw na state visit sa Vietnam.

Lumapag ang eroplanong sinakyan ng Pangu¬lo sa Villamor Air Base dakong alas-3:30 nang madaling-araw, Enero 31.

“I am pleased to inform you and the Filipino people of the outcomes of the state visit to the Socialist Republic of Viet Nam. The state visit aims to further strengthen our strategic partnership with Vietnam,” saad ni Marcos.

Nagkaroon ng pakiki¬pag-usap si Marcos kay Vietnam President Vo Van Thoung kung saan kanilang kinumpirma ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa. Sumaksi rin sila sa mga nilagdaang kasunduan ng dalawang bansa.

“We discussed areas of cooperation including defense, maritime, trade and investment, economic, education, tourism and culture. We also witnessed the exchange of several agreements, including on rice, agriculture, culture and maritime cooperation,” ani Marcos.

(Prince Golez)