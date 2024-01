Para sa bayan o para sa sarili?

Tantanan na sana nila tayo, ‘no?

Mainit pa ang balita ukol sa Cha-cha, pero heto’t may bagong sarsuwelang nangyayari sa gobyerno. Ang UniTeam, hayagan nang nagbabakbakan. Lantad na lantad na sa madla ang mga uka at alitan na matagal na naman nating nararamdaman.

At kahit aling panig ang pakinggan mo— ang panig ng mga Marcos o mga Duterte man— iisa ang hirit nila. “Para sa bayan” daw ang ginagawa nila.

Gustong palitan ng kampo ng Marcos ang Saligang Batas. Para daw palitan ang mga economic provision. Para daw lumawak ang negosyo. Ergo, para sa bayan. Kuno.

Nagwawating ang kampo ng mga Duterte dahil hindi raw dasurv ng Pilipino ang pangulo tulad ni Marcos. Dahil wala raw itong utang ng loob. Dahil ang Chacha raw ay iisa lang ang layunin: Ang pagkapit ni Marcos sa kapangyarihan. Ibig sabihin: Nagwawala raw sila para ipagtanggol ang demokrasya. Para sa bayan. ‘Ika.

Maglolokohan pa ba tayo. Ganito na naman ang galawang trapo, mula pa noong panahon ni Mahoma. Ang trapo, magbubuka ng bibig para sa bayan, pero kung kaya mong hukayin ang lalamunan para matanggal ang kubli ng katotohanan, iisa ang malinaw: Lahat ng kilos at salita nila, para sa sarili.

Nakakatawa sana ito kung hindi lang nakakalungkot. Isipin ninyo, habang nagngangangawngaw sila sa ere, sino kaya ang talagang namamahala para tumugon sa mga problema ng bansa?

Alalahanin natin, ito ang dalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Pangulong Marcos vs Bise Presidente Sara Duterte.

Sino ang nakatutok sa panghihimasok ng Tsina sa West Philippine Sea? Sa pag-imbestiga at pagpapanagot ng mga tiwaling opisyal sa gobyerno? Sa paglikha ng trabaho at pagpigil sa pagtaas ng presyo ng bilihin? Pinakahuli ang ranggo natin sa buong mundo pagdating sa edukasyon, sa mga malawakang international assessment. Sino ang nakatutok sa education crisis?

Speaking of: Hindi ba si Sara Duterte ang Secretary of Education? Kung ganyang harapan na niyang kinakalaban ang pangulong nagtalaga sa kanya; kung ganyang mas umuubos siya ng enerhiya sa pamumulitika— di ba kakapalan na ng mukha na hindi pa siya nagbibitaw ng puwesto sa DepEd?

May naaalala akong panahon kung kailan ang gobyerno, nakatutok sa pangangailangan ng tao, at hindi sa mga parally-rally na sa totoo lang ay ngawngaw lang ng mga elitista at makapangyarihang nagkakasamaan ng loob. Kung saan ang politiko, may integridad, may dangal, tunay na lingkod-bayan.

Siguro panahon na ring simulang magtrabaho para mabawi natin ang gobyerno sa mga politikong panay sarili ang iniintindi. Panahon na ngang magsimulang suriin kung sa mga susunod na eleksyon, sino ang totoong nakalaan para sa bayan ang puso at layunin.