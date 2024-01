Klinarong muli ni National Security Council (NSC) Assistant Director General Jonathan Malaya na di krimen ang “red-tagging” gaya nang ipinaggigiitan ng mga komunistang-terorista na walang ibang hangarin kundi ipahiya ang pamahalaan lalo na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Sa virtual press conference na “FAQcheck: Nothing but the truth” ng NTF-ELCAC, na pinangangasiwaan ng media bureau nito, ang Integrated Communications Operations Center (ICOC), diretsahang inihayag ni Malaya na ang isyu ng red-tagging ay hindi polisiya ng pamahalaan lalo na’t hindi ito magiging isang batas.

“The NTF-ELCAC wishes to convey (this) to the United Nations Special Rapporteur (Irene Khan) who is currently visiting the country that there is no such government policy as red-tagging under the Marcos administration. In fact, the Marcos administration has not issued any law, rule, executive order or policy instrument that implements red-tagging or even uses the word red-tagging,” paliwanag ni Malaya.

Sinegundahan naman ito ni ICOC Director-designate at NTF-ELCAC spokesperson Joel Sy Egco at sinabing

ang red-tagging ay di lamang ‘trademark’ kundi pansalag na gamit ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army -National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

Dagdag naman ni Malaya, mahalagang malinawan ang isyung ito lalo na’t nandirito si Khan sa bansa, at malaman ng UN body na kanyang kinakatawan, ang lahat ng tungkol sa red-tagging issue.

Ang sampung-araw na pagbisita ni Khan sa bansa ay kinapalooban ng pakikipagpulong sa mga opisyal ng pamahalaan, gaya ng Department of Justice (DOJ), lawmakers, Local Government Units (LGUs), activist groups at maging mga militanteng personalidad na kaalyado ng mga CPP-NPA-NDF.