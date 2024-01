Marian, Dingdong movie road to P1B na

Umabot na sa P902 million pesos ang kinita ng pelikula nina Marian Rivera, Dingdong Dantes, na entry nga sa Metro Manila Film Festival, na pinalabas noong December 25, 2023.

Aba, as of January 30, 2024, umabot na nga sa ganun kalaking halaga ang kinita ng ‘Rewind’ at patuloy nga itong pinagkakaguluhan sa mga sinehan sa Pilipinas, pati na rin sa Amerika, na kung saan ay ginaganap nga ang Manila International Film Festival.

“’Rewind’ now has a running total worldwide gross of Php 902 Million. It is the first ever Filipino film to cross the P900 million mark at the box office.

“Thank you for being part of this record-breaking history. Above all, salamat Lods!” sabi ng producer ng pelikula.

At yes, hanggang ngayon ay palabas pa rin ito, at malay natin, baka umabot pa ang kita nito ng isang bilyon, ha!

Heto nga ang chika ng mga manonood:

“I think the P1B mark is just around the corner.”

“Kumakaway ang P1B. congratulations DongYan.”

“Road to P1B. Sure ako, makukuha nila `yon.”

“Aabot talaga ito ng isang bilyon. Kaya nood na guys.”

“Hindi man sila nanalo ng award, sila naman ang pinakapanalo sa takilya.”

“Magkano kaya ang bonus ng mga artista?”

Well, abangan!

(Dondon Sermino)