Margaret Altea binuhat Junior Golden Tigresses

PUMALO ng mahahalagang puntos si University of Santo Tomas (UST) Junior Golden Tigresses team captain Margaret Altea upang siguraduhin ang second seed at panigurong bronze medal matapos lampasan ang defending champion na National University Nazareth School sa iskor na 23-25, 25-19, 25-21, 17-25, 15-11, Miyerkoles sa 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) high school girls volleyball tournament sa Adamson Gym sa San Marcelino, Ermita.

Kinakailangan na lamang maghintay ng Espana-based girls squad sa magwawagi sa biniktimang Lady Bullpups at Far Eastern University-Diliman Lady Baby Tamaraws sa Biyernes, upang makuha ang karapatan na makalaban ang unbeaten at top-seed finalists na Adamson University Baby Falcons.

Pinagbidahan ni Altea ang atake at depensa ng UST sa mahalagang parte ng fifth set mula sa paghahabol sa 4-5 ay binitbit nito sa 9-5 kalamangan ang koponan tungo sa naturang panalo upang makasiguro ng panibagong bronze medal na kanilang nakuha noong nagdaang 85th season.

Mismong si Altea rin ang nagbigay ng panapos na block kay NUNS best player Celine Marsh upang makabawi sa masaklap na pagkatalo noong nagdaang Sabado sa naunang fifth set game sa 23-25, 25-21, 21-25, 25-21, 16-18.

(Gerard Arce)