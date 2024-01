Magdyowa na ba kayo? JK Labajo umaming si Kyle Echarri ang ‘angel’ niya

Ang dami na namang kinilig sa ‘landian’ nina Kyle Echarri at Juan Karlos Labajo!

Imagine, sa simpleng post ni Kyle ng mga photo niya na black and white, na naka-sando, at medyo silip ang tiyan, nagpiyesta talaga ang mga netizen sa harutan ng dalawa.

“Your angels are by your side, offering their unwavering support – 444,” simpleng chika ni Kyle.

Eh, `yun nga, biglang nag-comment pa si Juan Karlos na, “Ur my angel!”

At siyempre, sumagot naman si Kyle na, “Juan Karlos got thrilled again.”

Oh, ‘di ba? Si Kyle pala ang ‘angel’ ni Juan Karlos, ha!

At ‘yun na nga, sunod-sunod ang mensahe ng mga fan nila, na kilig na kilig sa kanila, ha!

“Ay, bakit nakakakilig?”

“Naku, kayong dalawa na ba? Joke! Hahahaha!”

“Naku Juan Karlos pumila ka, ha!”

“Ay naku, basta mine kayong dalawa.”

Anyway, para sa promo ng ‘Kasing-Kasing’ ay makikipag-chikahan nga ang dalawa sa kanilang mga faney, via Viber.

“Ang akong kasing-kasing, giguba na nimo, unsaon man ni nato? Tara, pag-usapan natin sa Backstage Pass Channel.”

Well…