Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na sabay silang sumalang sa drug test upang magkaalaman kung sino sa kanila ang gumagamit ng bawal na gamot.

“Set it in Luneta Park, magpaku¬ha siya ng dugo doon [from] independent entity or doctor. Magpa¬kuha rin ako, sige pati ako. Pakuha siya ng blood test,” diin ni Duterte sa press briefing sa Davao City, noong Martes nang gabi.

Muli ring pinanindigan ni Duterte na nasa drug watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) si Marcos pero ayaw lang umano ng PDEA na ilabas ang listahan.

Aniya, oras na mahanap niya ang PDEA report, siya na mismo ang maglalabas nito sa publiko.

“Sabi mo ngayon, ‘yung PDEA wala raw record. Itong mga PDEA, mga ugok ‘to. Sino ba namang PDEA magbigay… ‘Sir, ito ‘yung record mo d’un sa narco,” saad ni Duterte.

“But anyway, hanapin ko ‘yun. As soon as it is in my hands, I will release it,” dugtong pa niya.

Binanggit din ni Duterte na noong kanyang administrasyon, kinausap siya ng pamilya Marcos na gawing Agriculture secretary si Marcos pero hindi niya ito tinanggap.

“Hindi ko puwedeng kunin iyan kasi drug addict iyan. Huwag mong isali iyan sa gabinete ko,” paglalahad ni Duterte.

Noong manalo umano sa 2016 presidential elections si Marcos, bago ito manumpa ay nagtungo muna ito sa Germany upang magpa-rehabilitate.

Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Malacañang sa panibagong banat ni Duterte kay Marcos.

Noong Lunes, bago tumulak patungong Vietnam, sinabi ni Marcos na posibleng epekto lamang ito ng iniinom na fentanyl ni Duterte.