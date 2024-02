Inalmahan ng dalawang transport group ang maagang panghuhuli ng Land Transportation Office (LTO) sa mga traditional jeepney na hindi pa nag-consolidate sa kabila ng binigay na tatlong buwan na extension ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Transportation, sinabi ni Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston) president Mody Floranda na nasaksihan niya mismo ang panghuhuli sa traditional jeepney na hindi pa nakapag-consolidate.

“Mr. Chair, kahapon ay kasama po ako nung isang miyembro namin, sinita siya ng LTO, ng LTO-NCR, at hinahanapan po siya ng extension ng PA, at hinahanapan din siya ng rehistro ng kanyang jeepney. Nung nag-aanohan na sila, ang sabi natin ay hindi ba kayo na-orient na merong extension ng tatlong buwan ‘yong PA,” paglalahad ni Floranda.

Binanggit naman ni Manibela chairman Mar Valbuena na sampung jeepney ng kanilang grupo ang in-impound ang unit dahil walang mapakitang dokumento ang mga tsuper.

“Sa ngayon po Mr. Chair, hindi po bababa sa sampu ang naka-impound sa amin dahil po hinaha¬napan sila ng consolidation na papel, wala silang maipakita, ngayon ‘yong mga sasakyan nila ay naka-impound,” ani Valbuena.

Nangako naman si LTO chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na sisiyasatin niya ang nireklamo ng dalawang transport group dahil hindi pa puwedeng hulihin ang mga traditional jeepney bunsod ng extension sa deadline ng consolidation.

“I will look into this personally Mr. Chair because as far as briefing our enforcers are concerned, it is clear that with the extension, we should not look for consolidation requirements. If there have been anomalies in these apprehensions, we would sanction the proper enforcers on this if that was the reason for their apprehension,” pagtiyak ng opisyal.