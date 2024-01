June Mar Fajardo napiling PBA Player of the Week

SI June Mar Fajardo ang pinaka-steady sa San Miguel Beer nang walisin ang Ginebra 3-0 sa semis ng PBA Commissioner’s Cup.

Nag-average ang tore ng Beer ng double-double na 15.3 points, 11 rebounds per game, may sahog pang 3.7 blocks kasama ang 5 sa 106-96 victory noong Game 2.

Humarabas si June Mar ng 11 points, 10 rebounds sa series-clinching 94-91 win sa harap ng 15,126 crowd sa MOA Arena noong Linggo. Sinapawan ng Cebuano sa match-up ang kapwa-big man na si leading Best Player of the Conference candidate Christian Standhardinger.

Nakarekober na mula left hand injury, nakuha ni Fajardo ang boto ng sportswriters para itanghal na PBA Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week (January 24-27).

Naungusan ng 6-foot-10 center sa pagkilala ang teammate na si CJ Perez.

Solido rin ang isinumite ni Perez na 18.0 points (50 percent shooting sa labas ng arc), 7.0 rebounds, 3.0 assists at 1.7 steals.

Naka-siyam na sunod na panalo na ang SMB, walo sapol nang bumalik mula injury si Fajardo at kumakatok sa 29th overall title. (Vladi Eduarte)