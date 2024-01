INAPRUBAHAN ng US Food and Drug Administration (FDA) ang kauna-unahang implant ng brain chip sa tao at tinawag itong Telepathy.

Ipinagkaloob ito sa kompanyang Neuralink na pag-aari ng bilyonaryong founder nito na si Elon Musk, ang bagong may-ari ng X social media platform na dating Twitter.

Ayon kay Musk, isinagawa ito noong Linggo pero wala pang inilalabas ang kanyang kompanya tungkol sa kaganapan ng proseso.

Sa social media platform X nitong Lunes, sinabing binigyan ng clearance ng US FDA ang kompanya ni Elon noong nakaraang taon upang isagawa ang unang trial para subukan ang implant sa mga tao.

“The first @Neuralink product is called Telepathy,” ani Musk.

Ayon sa website ng kompanya, bubusisiin nito ang interpace na magbibigay-daan para makontrol ng mga taong may quadriplegia ang mga device gamit ang kanilang isip

Ang quadriplegia ay sintomas ng paralysis na nakakaapekto sa paggalaw ng isang tao mula sa leeg pababa ng kanyang katawan.

“It affects all a person’s limbs and body from the neck down. The most common cause of quadriplegia is an injury to the spinal cord in your neck, but it can also happen with medical conditions,” ayon pa sa website ng kompanya.

(Vince Pagaduan)