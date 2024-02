Kasama muli sa 2023 Review ng United States Trade Representative of Notorious Markets for Counterfeiting & Piracy ang Greenhills Shopping Center sa San Juan City.

Ang listahan ng Notorious Markets ay kinikilala ang 39 na online markets at 18 physical stores na iniulat na nakikisali o nagpapadali sa malaking trademark na pamemeke o copyright piracy.

Nakasaad sa listahan na inilabas ng U.S. Trade Representative, ang Greenhills Shopping Center ay isang malaking mall na may maraming storefront na nagbebenta ng pekeng mga kalakal.

“The government, through the National Committee on Intellectual Property Rights, has worked with right holders and the management at Greenhills Shopping Center on enforcement against counterfeit sellers, including product seizures and legal charges against counterfeit vendors,” saad pa nito.

Nakalagay pa sa inilabas na listahan na sa suporta ng mga awtoridad ng lungsod, ay iniulat na nasa proseso na ng pag-convert ang Greenhills Shopping Center sa isang high-end na mall na may mga lehitimong nagbebenta.

Matatandaang napabilang na rin sa naturang listahan ang Greenhills Shopping Center noong 2022.

(Vince Pagaduan)