Gaano ka-safe ang paggamit ng microwave?

Gaano nga ba ka-safe ang paggamit ng microwave oven? Alam naman natin na ito ay de-kuryente at malakas ang radiation kaya normal na makaaapekto ito sa katawan ng tao.

Ang mga microwave oven ay naglalabas ng electromagnetic waves kaya madaling magpainit o magluto ng mga pagkain pero sa kabilang banda ay nakasasama rin ito dahil sa molecular friction.

Ayon sa pag-aaral ni Dr. Arya Amini, associate professor and chief of thoracic radiotherapy ng City of Hope National Medical Center, ang mga microwaves ay gagana kapag nakasara lamang ang pinto para makabuo ng heat wave at mag-automatic shut off kapag binuksan ito.

Kapag nakitang gumagana pa rin ang microwave oven kahit na binuksan ito, agad na patayin ang switch at itapon na o ipagawa agad, dahil masyado na itong delikado kapag gumagana pa rin kahit naka-bukas ang pinto o exposed at diyan nabubuo ang delikadong radiation.

Tandaan na hindi ligtas na i-microwave ang mga distilled water bottle at mga plastic bottle, maaari lamang gumamit ng microwaveable plastics. Maaaring mag-init ng pagkain, dahil madali ang proseso sa pagpapainit sa microwave kumpara sa kalan na kailangan pa ng mantika o tubig.

Mag-ingat sa pagpapainit ng pagkain sa microwave oven. Siguraduhin na may hawak na pot holder dahil maging ang lalagyan nito ay mainit din.

Malakas ang radiation ng microwaves kapag nakasara ang pinto ng oven. Kaya hindi ligtas kapag ang inyong oven ay damage na dahil bukod sa radiation ay malakas din itong kumain ng konsumo sa kuryente.

(Vick Aquino)