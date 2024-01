Donny, Belle nagharutan sa putikan

Level up na nga ang mga nakakakilig na eksena sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Isa nga sa mga latest scene na talagang nagpakilig sa viewers ay ang trending scene sa putikan ng mga characters nina Donny at Belle na sina Bingo at Ling.

Nahulog kasi sa putikan si Ling habang to the rescue naman agad si Bingo sa kanya.

Sa una ay mangiyak-ngiyak pa si Ling sa nangyari dahil nahirapan siyang makakakita, pero nang makadilat na siya at makita niyang nalagyan niya ng putik ang mukha ni Bingo ay tuwang-tuwa siya at nakipagharutan na sa binata.

Talaga naman nakakakilig ang harutan sa putikan ng BingLing na sinabayan pa ng kanta ng Ben&Ben na ‘Autumn’.

Hindi nga maka-get over ang mga fans sa nasabing scene kaya naman nasa million na ang combined views nito sa online world.

Maski nga ang co-star nila sa serye na si Rhen Escaño ay hindi rin naiwasang kiligin.

Sey niya sa X (dating Twitter), “Hala acting pa ba ‘to? Hahahaha parang hindi ganito ‘yung nabasa ko sa script huuuy hahahaha tama na kayooo huhu cuties.”

Pati ang viewers sa TV ay tutok na tutok sa serye ng DonBelle kaya naman mataas pa rin ang ratings nito kahit na nasa third slot ito ng primetime block ng Kapamilya Channel, A2Z, at TV5.

Ayaw talagang pakabog ng DonBelle.

Saan naman kaya ang susunod na harutan scene nila?

Bonggels!

(Byx Almacen)