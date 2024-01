Dapat itigil na ni Digong ang fentanyl

Bago ninyo basahin ang column ko ngayon, isang disclaimer: Wala akong kinakampihan sa bangayan nina dating Presidente Digong o (PRRD) at Pangulong Bongbong Marcos (BBM).

Kahit na malapit na kaibigan ko si Digong mali siya sa pag-akusa kay BBM na isang drug addict dahil wala siyang ebidensiya.

Tahasang sinabi ni Digong na nasa listahan si BBM ng Philippine Drug Enforcement Administration (PDEA) noong administrasyon pa niya.

Pero malakas na pinabulaanan ng PDEA ang sinabi ni Digong kaya’t nagmukha tuloy siyang sinungaling.

Para tuloy kapani-paniwala ang sinabi ni BBM na nasa impluwensiya lang si PRRD ng fentanyl kaya’t kung anu-ano na lang ang pinagsasabi nito.

Matatandaan na inamin ni Digong noong nasa puesto pa ito na siyay gumagamit ng fentanyl.

Ito’y pini-prescribe sa kanya ng doktor kapag siya’y sinusumpong ng matinding sakit ng ulo at katawan gawa ng motorcycle accident na tinamo niya ilang taon na ang nakararaan.

Ano ang fentanyl? Ito’y isang opiate o opioid—gaya ng heroin o morphine—na nagsisilbing analgesic na nagpapahupa ng matinding sakit.

Masama ang side effect ng fentanyl: Nawawala sa sariling pag-iisip ang gumagamit nito.

Sabi ng kaibigan kong espesyalistang doktor, “Fentanyl is a dangerous mind-altering drug and its habitual users become mental patients.”

Nakita natin ito sa isang viral video sa isang kalye sa Philadelphia (USA) kung saan parang mga zombie ang mga lango ng fentanyl.

‘Di pa naman dumating sa puntong nagkikilos zombie si Digong, pero marami nang beses na siya’y nagra-ramble o paulit-paulit ang sinasabi na walang katuturan.

Noong kasagsagan ng pandemic, kapag lumabas si PRRD sa TV ay paulit-ulit at pabalik-balik ang kanyang sinasabi ng napakahabang oras.

May isang pagkakataon na pinutol na ng Malacanang radio-TV unit ang kanyang talumpati dahil parang walang katapusan at patutunguhan ang kanyang sinasabi.

Sana’y patigilin na ng mga doktor ni Digong ang paggamit niya ng fentanyl dahil nagmumukha na siya na wala sa sariling pag-iisip.

Napakinggan ko ang talumpati ni Digong noong Linggo nang gabi sa Davao City.

Parang wala nga si Digong sa sarili.