Chenie Tagaod nais ibalik Lady Tams sa Final Four

MALAKI ang paniniwala ni Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws outside hitter Chenie Tagaod na makakabalik sa Final Four ang koponan sa darating na bagong season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament na nakatakdang simulan sa Pebrero 17 sa Smart Araneta Coliseum.

Dumaan sa masinsinang paghahanda ang Lady Tamaraws kasunod ng fifth place finish sa 85th season sa 6-8 kartada upang mabitin sa semifinals, habang kinaharap ng koponan ang pag-alis ni head coach Kristina Salak noong isang taon.

Aminado ang 22-anyos na galing ng University of San Jose Recoletos na sapat ang kanilang kahandaan sa paparating na 86th season kahit pa man nabawasan ito ng mga kakampi na sina Shiela Mae Kiseo at last season Best Opposite Hitter Jovelyn Fernandez.

Huling beses nakapasok ng Final Four ang Morayta-based lady squads noong 2019 na kinabibilangan nina Cignal HD Spikers ace playmaker Gel Cayuna, Creamline setter Kyle Negrito, floor defender Buding Duremdes at Czarina Carandang ng Chery Tiggo Crossovers, Heather Guino-o, spikers Lycha Ebon ng NXLed Chameleons, Carlota Hernandez, France Ronquillo, Jeanette Villareal, Jerrili Malabanan at multi-titlist middle blocker Celine Domingo.

Nananatiling may hawak ng pinakamaraming titulo sa women’s volleyball ang FEU sa 29 kampeonato na huling beses natikman noong Season 70 sa pangunguna nina Wendy Semana at Rachel Ann Daquis.

Sumabak rin sa friendly game ang Lady Tamaraws laban sa Thailand League champion na 3BB Nakornnont na kinabibilangan ni dating F2 Logistics Cargo Movers import Tichaya “Woon” Boonlert, middle blocker Ticharkorn Boonlert at ASEAN Grand Prix MVP, multiple Best Opposite awardee at three-time Southeast Asian Games gold medalist Pimpichaya “Beem” Kokram.

Hindi pinalad ang Lady Tamaraws na makaisa ng set sa Thai team na nagtapos sa 0-5 sa 21-25, 18-25, 19-25, 21-25, 12-15 na nilaruan nina Christine Ubaldo, Jean Asis, Tagaod, Gerzel Petallo Maxine Juangco at Congolese Faida Bakanke sa paggabay ni interim coach Manolo Refugia.

Bago rito ay sumabak rin sa bronze medal battle ang Lady Tamaraws kontra sa Adamson Lady Falcons sa Shakey’s Super League noong Nobyembre, habang nakarating naman sa Finals ang koponan sa 2023 V-League Collegiate Challenge subalit kinapos sa back-to-back NCAA champions na College of Saint Benilde Lady Blazers.

“Iyung mga ginawa namin from training, Shakey’s (Super League), V-League and nag-Thailand. Grabe, bugbugan ‘yung ensayo. Mas kailangan namin ‘yun para ma-prepare namin ‘yung katawan namin for this season,” wika ni Tagaod sa panayam rito ng One Sports at ng UAAP Varsity Channel. “Ginawa namin talaga is pang-Final Four na galawan talaga. Gusto nila naka-focus kami sa game. Wala kaming ibang iisipin kung hindi mga happy moments namin para mas magaan sa loob ng court.” (Gerard Arce)