Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang liderato ng Senado at Kamara de Representantes, gayundin ang mga eksperto sa Konstitusyon na simplehan na lamang ang Charter change upang maiwasan ang gulo sa bansa.

“That’s why we are asking mga former Justices, si Chief Luke (Executive Secretary Lucas Bersamin)… our legal counsel and our soon to be centenarian na legal counsel na si Mang [JFPE] at ‘yung mga constitutionalist ay tinatanong natin. Ano sa palagay ninyo ang pinakatamang gawin?” wika ni Marcos Jr. sa mga reporter sa Vietnam.

Aniya, bago siya lumipad ng Vietnam ay kinausap niya ang mga lider ng Senado at Kamara upang maiwasan ang giyera ng dalawang kapulungan.

Hindi naman masagot ni Marcos kung opsiyon pa rin ng administrasyon ang people’s initiative kahit mariin itong tinututulan ng mga senador dahil sa maeetsapuwera sila sa botohan.

“Now there’s advice that we are getting: the best analysis and interpretation that we have is that the legislature is of bicameral nature and therefore that implies that they will vote separately,” paglalahad ng Pangulo.

“So, how that will be done now is what we are trying to figure out, how will it be done so that both Houses’ role is in this bicameral system is preserved and that is what we are working right now,” dagdag pa niya.

(Prince Golez)