Celine Domingo masama loob sa Creamline Cool Smashers

IBINUNYAG ni 2022 Invitational Conference Finals MVP Celine “Ced” Domingo ang katotohanan sa pag-alis sa seven-time champion na Creamline Cool Smashers kasunod ng mabigat na emosyong dinadala sa koponan na kabilang ang tuluyang paglipat sa Akari Chargers para sa susunod na bagong season ng Premier Volleyball League simula Pebrero 20.

Ilang taon na umanong may kinikimkim na sama ng loob ang dating Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws middle blocker na kanyang pilit na dinadala kasama ang koponan upang manatiling maganda ang samahan na nagresulta sa ilang kampeonato sa pro-league.

“The truth is, I’ve been trying to be professional for so long. I mean, it’s easy for everyone to say that, pero you won’t really understand what I’ve been through unless you’ve experienced this,” pahayag ni Domingo sa kanyang Kumu Live Session na unti-unti nilang inilabas sa social media, kung saan nanatiling sarado ang mga bibig ng 5-foot-9 middle blocker sa lahat ng isyu na nakapalibot sa kanya upang hindi madamay ang mga kakampi sa Cool Smashers.

“Everyone had no idea that I keep my mouth shut ever since, kasi nga, I’ve been trying to be professional. At that time kaya di rin ako nagsasalita, I was so hurting inside, I was also protecting my team, kung ano-ano yun, na ayoko ng palakihin pa na kapag nagsalita ako nung mga time na yun lagi syang pag-uusapan.”

Ayaw na lamang banggitin pa ng two-time PVL Best Middle Blocker ang mga personalidad na naging dahilan umano nito lalo pa’t may kinalaman ito sa kanyang personal na buhay na hindi nalalayo sa kanyang mga kaibigan at kakampi sa Creamline.

“So I just chose to hurt all by myself, honestly di ko nalaman agad-agad, parang napagtagpi-tagpi ko lang, they didn’t told about it, so I found out na lang sa social media lang,” saad ng middle defender na kasalukuyang naglalaro pa sa Nakhon Ratchasima QminC sa Thailand League. “It’s easy to say na mag-move on na maging professional, bitter and all but you have no idea the things that I do every day para lang ma-survive iyung araw ko, kailangan iyung mindset ko iyung araw ko na to train, with a good mood ganyan and all.”

Kaya nang makatanggap umano ito ng offer mula sa Thailand League ay agad nitong tinaggap ang naturang alok na kanya namang inaasam bilang isang manlalaro na maging import at lalo pang hasain ang kanyang kaalaman at kakayanan sa balibol, dahilan upang hindi makapaglaro sa nagdaang 2023 second All-Filipino Conference, kung saan winalis ng Creamline ang kumperensya kontra Choco Mucho Flying Titans sa Finals.

Subalit, hindi nito inakalang sa pagbabalik sa Pilipinas sa pagsapit ng Kapaskuhan ay wala na itong babalikang koponan matapos umanong hindi siya i-renew ng Rebisco Management.

“December pa lang sinabihan na ako. They called me and told me that they won’t extend my contract anymore. So, this was bago ako umuwi ng Pilipinas for holidays,” pagbubunyag ng UAAP Season 80 Best Blocker.

Sa kasalukuyan ay nakakuha ng kapalit ang Creamline sa pwestong binakante ni Domingo matapos kunin sa free agency si Bea De Leon ng Choco Mucho, kasama ang kakampi nito na si Denise “Denden” Lazaro-Revilla, upang mabuo muli ang Ateneo Blue Eagles na grupo nina Alyssa Valdez at Jorella De Jesus.

(Gerard Arce)