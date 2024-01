Bryan Bagunas bobomba para sa Cignal HD Spikers

DADALHIN ng dekoradong men’s volleyball player na si Bryan Bagunas ang kanyang kahusayan sa Cignal HD Spikers upang mas lalong palakasin ang bagong balasang koponan para sa 2024 edisyon ng Spiker’s Turf.

Pinapirma ng three-time league champion ang pinakamahusay na wing spiker at isa sa mga sandalan ng Pilipinas pagdating sa hatawan matapos itong maglaro para sa Taichung-based club Win Streak ng Taiwan at Oita Miyoshi Weisse Adler sa Japan V.League.

Sasabak ang multi-titlist outside spiker na galing sa National University Bulldogs, na kanyang tinulungan sa dalawang kampeonato, kasama ang pagiging season at Finals MVP, Best Server at Best Attacker, plano ng Cignal na makabawi sa 2024 edisyon matapos makuha ang runner-up finish sa Invitational Conference laban sa Sta. Elena-NU Nationals, na minsang naging koponan rin ni Bagunas.

“Excited ako to begin this new chapter of my career with the Cignal HD Spikers. Alam naman natin isa na sila sa pinakakilala at pinakarespetadong teams sa men’s volleyball dito sa Pilipinas, kaya umaasa akong makakatulong ako sa kanilang mahabang listahan ng mga tagumpay,” wika ng dating NU spiker, na tatapusin muna ang paglalaro sa ibang bansa bago ito bumalik sa Pilipinas sa darating na bakasyon.

Makakasama ni Bagunas sa red and black squad sina dating Spikers’ Turf MVP Joshua Umandal, outside spiker Alfred Valbuena, setter EJ Casaña, opposite Lloyd Josafat at bagong hirang na team captain na sina Wendel Miguel at JP Bugaoan, na siya ring reigning back-to-back Best Middle Blocker, habang idinagdag ng 10-year-old club ang mga bagong mukha na sina Ron Rosales, Giles Torres, Madz Gampong, Nas Gwaza, Cian Silang at libero Vince Lorenzo.

Nakuha rin ng Cignal ang serbisyo ni UAAP top spiker Mark Calado para samahan ang kapwa FEU alumnus na sina Lorenzo, na nagsilbi rin sa national team bilang first libero sa nagdaang 2023 Asian Games at Southeast Asian Games, at playmaker na si Silang.

Bumulsa naman ng ilang kampeonato si Gampong para sa NU Bulldogs bilang opposite hitter, na minsan ring naglaro para sa nabuwag nang AMC Cotabato Spikers sa 2023 Open Conference. Beterano namang maituturing si Rosales na naglaro na sa iba’t ibang koponan kabilang ang Dasma, Navy, Imus at Santa Rosa.

Bagong mukha naman si Torres na galing ng UE Red Warriors sa nagdaang UAAP season bago ito naglaro sa Iloilo D’Navigators sa nakalipas na Invitational Conference, habang si Gwaza ay isang maaasang middle blocker na dumepensa sa Philippine Christian University at sumama sa Iloilo noong 2022, kung saan nagwagi ito ng 2nd Best Middle Blocker award sa 2023 Spikers’ Turf Open Conference. (Gerard Arce)