Blackwater naglalaway kay ‘Big Game’ James Yap

BUKAMBIBIG na ni 2-time PBA Most Valuable Player Jame Yap ang napipintong pagreretiro subalit tila mauudlot bunga ng mga oportunidad na kumakatok para sa kanyang muling pagbabalik sa propesyonal na liga.

Ito ay matapos na ang may-ari ng team na si Dioceldo Sy ay nagpahayag ng pagnanais na makuha ang serbisyo ni Yap upang simulan ang susunod na kampanya ng Blackwater Bossing.

Kinumpirma ni Sy na nag-alok na siya sa dating UE Red Warrior na sa tingin niya, sa edad na 41 ay kaya pa niyang maglaro sa mataas na antas.

“May offer ako pero wala pang balita,” sabi ni Sy, na naniniwala na ang isang player na katulad sa level ni Yap ay hindi madaling mawala ang talento.

“Maaaring tumatanda na siya at medyo mabagal, pero mas nakikita ko pa rin siya kaysa sa ibang mga manlalaro. Ibang level siya at ang karanasan niya ay makakatulong sa ating mga kabataan na matulad sa kanya, o at least malapit sa kung ano ang kaya niyang gawin at naabot,” sabi ng negosyanteng nasa likod ng multi-titled teams sa lumang PBL noong late 90s pero hirap na matagpuan ang tagumpay na mailap sa PBA.

Ibinunyag din ng Blackwater big boss na handang ibigay kay Yap ang mga minuto ng paglalaro na nararapat sa kanya.

“He can play 15 minutes or more for us basta kaya n’ya. And knowing how James values conditioning and keeping himself fit, I am sure he can be an asset offensively for us,” sabi ni Sy, sa isang online sports site.

Sa huling mga laro ni Yap sa Rain or Shine, nagtala siya ng average na 5 puntos at 1 rebound sa loob ng 9.74 minuto sa tatlong salang.

Naniniwala si Sy na ito ang nagtutulak sa kanya na habulin si Yap lalo na nababagay siya sa triangle offense ni coach Jeffrey Cariaso. Si Yap ang anchor ng triangle offense ng BMEG sa ilalim ni coach Tim Cone noong 2014.

“He fits the bill, right?” sabi ni Sy.

Tatlong iba pang koponan ang naghahangad mapapirma ang ipinagmamalaki ng Escalante, Negros Occidental.

Mayroon ding mga koponan mula sa Japan B.League na nagpahayag ng interes nakaraang linggo, ngunit ang mga pangako bilang konsehal ng San Juan ay humahadlang sa miyembro ng PBA 40 Greatest na talikuran ang plano.

(Lito Oredo)