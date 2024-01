Beauty super bet makahalikan ni Dennis

Bet na bet mahalikan ni Dennis Padilla si Beauty Gonzalez.

Katunayan, may hiling siya kay Direk Enzo Williams na sana ay mabigyan siya ng pagkakataon na makahalikan si Beauty, ha!

“May request lang ako kay Direk Enzo na mabigyan kami ng kissing scene with Beauty.

Bongga nga ng role ni Dennis sa 2nd season ng ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ na bida sina Senator Bong Revilla, Jr. at si Beauty nga.

Aba, karibal daw siya ni Bong sa pag-ibig ni Beauty, ha!

“Ako talaga ang may gusto kay Beauty, kaya lang ang sinagot niya si Bong. ‘Yun ang history ng character ko. Kaya noong magkasabay kaming maging ‘Major’, lahat ng ginagawa ni Tolome (karakter ni Bong), dina-downgrade ko.

“Tapos noong naging pulis si Beauty, naging happy ako kasi madalas ko siyang makasama sa presinto. At nangangarap ako na balang araw ay magkagusto rin siya sa akin.

“Marami kaming eksena ni Beauty. Ako kasi ang trainor niya noong mag-pulis siya. Nangangarap ako na ako ang magustuhan niya sa ending ng season 2 nito.

“Kaya may request talaga ako, na sana mapagbigyan ni Direk Enzo, na bigyan kami ni Beauty ng kissing scene. Hahahahaha!

“Pero, wala, eh, mas bagay talaga sina Bong at Beauty. Si Bong alyas pogi, tapos si Beauty, beauty nga. So, pogi at beauty. Hahaha!

“Pero sa totoo lang, napakaganda ng sitcom na ito. Ang lalaki ng mga action scenes. Ang lalaki ng mga artista. Tulad ni Jestoni Alarcon na bata pa lang ako napapanood ko na siya. Hahahaha!” kuwento ni Dennis.

Anyway, sayang lang at agad ding umalis si Dennis after ng open forum ng ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ dahil bet ko rin sana siyang chikahin tungkol sa sitwasyon niya bilang ama, ha!

(Dondon Sermino)