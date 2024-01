HINDI pinalagpas ng Bureau of Immigration (BI) ang kagaspangan ng ugali ng isang Czech at agad itong pina-blacklist matapos nitong bastusin at a¬ngasan ang ilang tauhan ng ahensya nang dumating ito sa bansa noong nakaraang linggo.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, dumating sa Clark International Airport (CIA) sa Pampanga ang 55-anyos na si Jaroslav Konsel sakay ng Cebu Pacific flight mula sa Hong Kong noong Enero 23.

Gayunman, agad itong umangas at binastos ang mga tauhan ng BI nang tumanggi itong magparehistro sa eTravel system ng bureau na mandatory para sa mga international traveller na dumarating sa Pilipinas.

Ani Tansingco, mahalaga ang eTravel system dahil isa itong electronic travel declaration system na tumatanggap at nag-iimbak ng impormasyon at data tungkol sa pasaherong papasok at lalabas sa bansa.

“Reports that he taunted and mocked the immigration officers who were politely explaining to him the eTravel requirement is enough ground for him to be excluded and banned from entering the country,” diin ni Tansingco.

Tinangka pa umano itong asistihan ng mga empleyado ng BI para masagutan ang form pero na¬galit ito at tumangging magpatulong.

Dahil sa insidente, nagpasya si Tansingco na ilagay si Konsel sa BI blacklist ng mga undesirable alien.

(Vince Pagaduan)