Bahay ng dating sundalo sinalakay ilegal na boga, bala nakumpiska

IBA’T IBANG baril at mga bala na walang lisensya ang nakumpiska ng mga awtoridad matapos nilang salakayin ang bahay ng isang dating sundalo sa Muntinlupa City noong Martes.

Isinagawa ng mga miyembro ng Station Intelligence Section ng Muntinlupa Police, Putatan Substation, Station Investigation and Detection Management Section at Special Weapons and Tactics (SWAT) ang raid sa Everlasting Circle sa Barangay Putatan ng nasabing lungsod.

Target ng pagsalakay ang bahay ng dating sundalo na isa ngayong tricycle driver. Wala ito sa lugar nang isagawa ang operasyon.

Nakumpiska sa raid ang isang Sentry special CTG, .38 caliber revolver na kargado ng anim na bala, isang replica ng Beretta .9mm na may magazine, isang Armino caliber .22 revolver, isang improvised shotgun na may limang bala, isang kalibre .23 rifle na may isang magazine at limang piraso ng bala.

Iniimbestigahan na rin ng pulisya kung sangkot ang dating sundalo sa alinmang grupong kriminal.

(Carl Santiago)